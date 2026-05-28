阿佐海岸鉄道は保有する全ての「DМV」で不具合や点検が重なり、走行できる車両がなくなったため、5月28日から全便運休すると発表しました。再開のめどは立っていません。阿佐海岸鉄道によりますと、保有する3台のDМV車両のうち1号車は、2026年2月に走行中システムの不具合で立ち往生し、点検・調整に入りました。また、3号車も長期点検中に故障が見つかり、現在、点検・調整中です。そして唯一運行していた2号車も定期検査の結果