明治通り宮下パーク商店会は、2026年9月26日(土)〜27日(日)に、MIYASHITA PARK 4階渋谷区立宮下公園芝生ひろばにて、渋谷のカルチャーと日本の伝統的な祭りの融合を目的とした『SHIBUYA MIYASHITA PARK BON DANCE 2026』を開催する。ダンス、ミュージック、ファッションを自由でかしこまらず、誰でも楽しめる「祭り」をテーマに様々なプログラムを展開する。明治通り宮下パーク商店会では、日本の伝統文化である「祭り」の開催