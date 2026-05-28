5月6日に福島県で部活動のバス事故が発生し、高校生ら21人が死傷しました。大分県内では過去に起きた事故を教訓に、安全な生徒輸送について、独自の対策が続けられています。 【写真を見る】部活動の安全な生徒輸送へ過去の教訓から生まれた「大分モデル」 過去にバス事故…高校の独自対策 部活動のバスによる死亡事故は、かつて県内でも起きました。2009年、大分自動車道で柳ヶ浦高校の野球部を乗せたバスが横転し、部員1人