国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年、現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？パーソナルヒストリーを掘り下げる連載「なんで令和にAKB48？ Season2」。第11回は2019年の10月6日にチーム8の鳥取代表メンバーとしてデビューした徳永羚海（とくなが・れみ）。前編ではオーディションの話や、コロナ禍での活動など聞かせてもらった。【写真】徳永羚海のグラビア【小さい頃はモデルさんになりた