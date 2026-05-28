石川県内最大規模の生け花の展覧会「総合花展金沢展」が28日から始まり、流派の垣根を越えた200点以上の作品が出展されています。ことしで29回目となる総合花展金沢展。石川県内最大の生け花団体「県いけ花文化協会」などが毎年この時期に開いているもので、今回は前期と後期合わせて15流派から231人が出展しています。会場には、石川県内華道界の重鎮による迫力ある特別大作6点が全期間を通して展示されるほか、伝統的なものから