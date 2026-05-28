久松宏輝トレーナー推奨…「股関節に体重を乗せる」動き習得ドリル打撃で重要な「溜め」。軸足の股関節にしっかり体重を乗せてから振り出すことでスイングスピードが上がり、強い打球が生まれる。だが、指導者に「股関節に体重を乗せよう」と言われても、うまくできない小学生は多いだろう。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、股関節に乗せる動きが自然と身に付く「片足立ち回旋ド