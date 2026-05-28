久松宏輝トレーナー推奨…「股関節に体重を乗せる」動き習得ドリル

打撃で重要な「溜め」。軸足の股関節にしっかり体重を乗せてから振り出すことでスイングスピードが上がり、強い打球が生まれる。だが、指導者に「股関節に体重を乗せよう」と言われても、うまくできない小学生は多いだろう。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、股関節に乗せる動きが自然と身に付く「片足立ち回旋ドリル」を紹介している。

腕力に頼った“手打ち”で、打球を遠くへ飛ばすのは難しい。下半身の力を生かすことが必要で、そのためには軸足の股関節に溜める動きが必須になるが、「実際にどうやって（股関節に）乗せるのか、教えてもらっていない小学生は意外と多い」と久松さんは指摘する。

推奨する「片足立ち回旋ドリル」は軸足だけで立ち、右打者なら左腕（左打者は右腕）を上げる。次にお尻を後方に引いて上体を前方に倒しながら、左腕を右斜め前方に伸ばす。体の後ろ側にある左足を、バッティングで足を上げる時（踏み込む直前）の位置に戻す。右側の股関節に体重が乗っている感覚をつかめるはずだ。視線を投手側に向けてバットを構える姿勢にすると、股関節に乗せる形ができ上がる。

このドリルで起きやすいエラー動作が2つあるという。1つは「膝が前に出る」動き。かかと重心になり、バットに力が伝わらない。「お尻を後ろに引いて乗せることが大事になります」。もう1つはお尻が真後ろに向く動き。捻じりがなく、ただ股関節を曲げているだけで、「そのまま打ちにいくと、体が開きやすくなります」。左腕を斜め前方向に伸ばすことで捻じりが生まれる。他にも背中を丸めない、軸足の膝が体の内側に入らないように注意したい。

この姿勢を「1分間、余裕で耐えられるようになってほしい」と久松さん。キープするのはかなりきついが、適切な姿勢であれば可能だという。耐えられない場合は、原因として「お尻が引けていない」「体をねじれていない」などが挙げられるそうだ。打撃の根幹である「溜め」が身に付き、長打力アップに繋がるドリルを日々の練習メニューに加えてみてはどうだろうか。（First-Pitch編集部）