7回7安打1失点で2勝目、橋上監督代行へ初勝利をプレゼント■巨人 5ー1 ソフトバンク（27日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手は27日、東京ドームで行われたソフトバンク戦で今季2勝目を挙げた。今季最長タイとなる7回を投げて7安打1失点と好投。「素直に嬉しいです。本拠地で勝つというのは、やっぱり選手にとってはすごく嬉しいこと。すごくたくさん声援をいただけたので、ヒットはたくさん打たれましたけど、勝ちがついて良かっ