26日に阿部慎之助監督が辞任■巨人 5ー1 ソフトバンク（27日・東京ドーム）巨人は27日、東京ドームで行われたソフトバンクとの交流戦に逆転勝利し、連敗を5で止めた。前日からチームの指揮を執る橋上秀樹監督代行にとっては初勝利。試合後、指揮官は「ホッとしました」と連敗ストップに安堵した。初陣となった前日の同戦は3-8で大敗。この日は、3番に坂本勇人を起用するなど、打線を大幅に変えて臨んだ。3回、1点を先制された