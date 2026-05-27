3回に4連打を含む6安打で一挙5得点、3番・坂本の新打線が機能した■巨人 5ー1 ソフトバンク（27日・東京ドーム）巨人は27日、東京ドームで行われたソフトバンク戦で逆転勝ちし、連敗を5で止めた。3回に4連打を含む6安打で5得点を奪う集中打で試合を決めた。橋上秀樹監督代行は“監督初勝利”となった。打線改造がハマった。1点を追う3回、3番・坂本勇人の中前打などで1死満塁から大城の押し出し死球で同点に。6番・キャベッジ