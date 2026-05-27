年齢を重ねるにつれて、増えてくる夫への不満やイライラ。夫との距離感や行動・言動に不満を抱いている人も多いのでは？今回、夫に不満を抱いてしまう理由や、夫と良好な関係を保つヒントを、脳科学から男性脳を解明した『夫のトリセツ』著者の黒川伊保子さんに聞きました。「夫への不満はあるか」アンケート結果は…「夫に不満がある？」「どんな不満？」ESSE読者に夫への不満や距離感についてアンケートを実施しました。【写真