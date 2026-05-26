【(C)B.LEAGUE】 りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONが幕を閉じ、いよいよ年間表彰「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が目前に迫ってきました。数ある賞の中でも、そのシーズンにしか手にすることができない「新人賞」は選手にとっても特別な意味を持ちます。運命の発表を前に、今シーズンの新人賞対象者の条件と、その座を争った候補選手たちを改めて整理します。 新人賞の選出基準と対象選手