27日午前9時、カロリン諸島で台風6号（チャンミー）が発生しました。台風は今後、発達しながら北上し、31日から6月1日にかけて強い勢力で沖縄の南へ達するおそれがあります。 【画像をみる】台風の進路予想と31日～1日までの雨風シミュレーション 現在の勢力風速 気象庁によりますと、台風は２７日午後０時、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付