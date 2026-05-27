27日午前9時、カロリン諸島で台風6号（チャンミー）が発生しました。台風は今後、発達しながら北上し、31日から6月1日にかけて強い勢力で沖縄の南へ達するおそれがあります。

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現在の勢力風速

気象庁によりますと、台風は２７日午後０時、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、２４時間後の２８日午後０時にはフィリピンの東の北緯１２度３５分、東経１３６度２０分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

４８時間後の２９日午前９時には、フィリピンの東の北緯１５度００分、東経１３４度２０分を中心とする半径１６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

７２時間後の３０日午前９時には、フィリピンの東の北緯１７度３０分、東経１３１度４０分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。

強い勢力で沖縄の南へ

さらに３１日午前９時の予報では、台風は「強い」勢力で、沖縄の南に達する見込みです。中心気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されています。

続く６月１日午前９時の予報でも、台風は「強い」勢力を維持したまま沖縄の南に位置する見込みです。中心気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

この方面の船舶は十分警戒してください。