ホルムズ海峡が近い将来の日本の運命を握っている（写真：ロイター＝共同）アメリカ・イラン戦争の行方次第で、日本にホルムズ海峡経由の原油が来るか来ないかが決まる。そして、米中関係の行方により、日本の近い将来の選択肢が決まってくる。さて、果たしてこれからどうなるのか!?＊＊＊まず、イラン戦争の行方について、多摩大学大学院客員教授で地政学専門家の奥山真司氏は、「?アメリカの勝利宣言で実質敗北 ?そのま