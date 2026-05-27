アライヘルメットは2026年に発売を予定する四輪競技向けヘルメットの発表・展示会を、5月30、31日に鈴鹿サーキット南コース（三重県鈴鹿市）で開催する。これは全日本カート選手権OK部門 第3戦、4戦（GPRカーティングシリーズ併催）の開催に合わせて行われるもので、四輪用の新型ヘルメット2製品が登場する。 ツーリングカー用の新型として登場するのが「GPV-R RO 8859」。これは高