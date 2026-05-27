東京Vの福田湧矢が放ったシュートで“飛んで行ったモノ”東京ヴェルディは5月24日、J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で横浜F・マリノスと対戦し、0-6で敗れた。この試合で実況と解説も困惑する珍プレーが起きて「笑った」「一瞬何が起きたかと」と反響を呼んでいる。ホームに横浜FMを迎えた一戦だったが、立ち上がりから押されると前半のうちに3失点を喫して折り返す。さらに後半開始1分で追加点を奪われると、その後