大谷のチャレンジ要求で変わった試合の流れ【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）即座の反応が“確信”を示していた。ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。7回の打席で審判が下したアウト判定へのチャレンジ要求が、試合の流れを変える要因の1つとなった。該当シーンは2点を追う7回、無死満塁で迎えた大谷の打席。積極的に初球