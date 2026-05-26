大谷のチャレンジ要求で変わった試合の流れ

【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

即座の反応が“確信”を示していた。ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。7回の打席で審判が下したアウト判定へのチャレンジ要求が、試合の流れを変える要因の1つとなった。

該当シーンは2点を追う7回、無死満塁で迎えた大谷の打席。積極的に初球から強振するも二ゴロとなり、相手内野陣は併殺プレーを完成させた。激走で一塁ベースを駆け抜けた大谷は、アウト判定にすぐさまチャレンジを要求。すると判定は「セーフ」に覆った。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めたエリック・キャロス氏は「（ドジャースベンチは）チャレンジするようですね。ショウヘイが要求すれば、そうするでしょう。そうなることは私が保証します」と、その場面を伝えた。リプレーで確認すると「私たちの見晴らしのいい位置からだと（判定は）簡単ですね。悠々セーフですね」と、セーフ判定に変わる前に“誤審”だと断定していた。

2死三塁となるはずが、大谷のチャレンジ要求により、1死一、三塁でプレーが再開。ここで打席に入ったベッツが左翼に飛球を放ち、これが犠飛となり同点に。この打球で一塁走者の大谷も二塁へ。続くフリーマンの適時二塁打で生還し、勝ち越しに成功した。（Full-Count編集部）