「男性用風俗では、働く女性の若さが価値になりがちですが、女性用風俗ではセラピストの若さは強みになるとは限らない。同年代や年上のセラピストのほうが安心できるという人も多いんです」と語る藤谷千明氏ライター・藤谷千明氏が、新刊『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと』（中央公論新社）を上梓した。本書は、藤谷氏自身が女性用風俗を利用した体験から始まり、セラピスト（女性用風俗に従事す