3年前にハウスメーカーで2階建ての注文住宅を建てたライターは、「家の中では素足で過ごしたい」という思いで、やわらかくてさらさらした質感のフローリングを選択したそう。しかし、実際に住んでみたら、「まさかのデメリット」に気づいたといいます。今回、ライターが実感したフローリング選びの注意点と、対策のためにやったことについて、詳しく語ります。誤算1：子どもの投げるオモチャで床がへこむわが家では、子どもが自由