「M☆Splash!!」の個性豊かな4人の魅力に迫る昨年最下位からの巻き返しを図るロッテを後押しする千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」。今回はSORAさん、MIKUさん、KONOMIさん、MAOさんを取り上げる。◇SORAさんSORAさんは千葉県船橋市出身、身長160センチ。趣味は料理をすること。いつか挑戦してみたいことは「バク転」を挙げる。マリーンズ・ダンスアカデミー（以下MDA）時代に「誰よりも輝いていた