「M☆Splash!!」の個性豊かな4人の魅力に迫る

昨年最下位からの巻き返しを図るロッテを後押しする千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」。今回はSORAさん、MIKUさん、KONOMIさん、MAOさんを取り上げる。

◇SORAさん

SORAさんは千葉県船橋市出身、身長160センチ。趣味は料理をすること。いつか挑戦してみたいことは「バク転」を挙げる。

マリーンズ・ダンスアカデミー（以下MDA）時代に「誰よりも輝いていた」という恩師に出会ったことがきっかけで、自身もM☆Splash!!への道を志した。今季で5シーズン目を迎えるが、活動を続ける背景には「マリーンズが優勝する瞬間をファンのみなさんと一緒に見届けたい！」という強い思いを持つ。

◇MIKUさん

MIKUさんは東京都町田市出身、身長161センチ。趣味はラーメン・カフェ巡り、シール集め、ドライブ、旅行、御朱印集め。ラーメンが大好きだそうで「週2〜3でラーメンを食べています！ こだわりは細麺・バリカタ・大盛りor替玉。ラーメンが好きすぎて今年ラーメン検定初級を所持しました」と熱弁してくれた。

「プロ野球チアになりたい」という夢を描くなかで、M☆Splash!!のハイレベルなパフォーマンスに魅了され、自らもそのステージに立つ目標を叶えた。昨季は体調不良で離脱した期間があったからこそ、活動3シーズン目を迎える今年は「ひとりでも多くの方にマリーンズや野球の楽しさを伝えたい」と決意を抱く。

◇KONOMIさん

KONOMIさんは千葉県千葉市出身、身長165センチ。趣味は踊ること、食べること、ショッピング。いつか挑戦してみたいことは「ハイトーンの髪色」。

幼い頃にM☆Splash!!のダンスショーを見て「私もダンスで人を笑顔にしたい」とMDAに入会。そこから13年間レッスンを重ね、憧れの舞台に立った。M☆Splash!!のメンバーになって3年目を迎える今季は「ファンの皆さんに元気を届け、背中を押せる存在になりたい」という想いを胸に、ロッテを熱く応援する。

◇MAOさん

MAOさんは神奈川県茅ヶ崎市出身、身長164センチ。趣味はお皿集め、雑貨屋めぐり。

今季で2シーズン目を迎えるが「迫力のある球場演出と共に、ファンのみなさんと一緒に熱くマリーンズを応援できる喜びをまた感じたい！」と活動を続ける。自身に課していることは「自分の魅せ方や、ダンスをもっとパワフルにしていきたい」とアグレッシブなコメントを寄せた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）