藤田菜七子騎手デイリー新潮

最悪の展開で藤田菜七子が引退 競馬界でのスマホ管理の実態は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 競馬界でのスマホ管理の実態についてデイリー新潮が取り上げた
  • ほかの公営ギャンブルではより厳格なところもある、とジャーナリスト
  • ライターは、競馬界の処分に「甘過ぎる」との批判も相次いでいたと話す
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