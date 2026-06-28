■これまでのあらすじ家計を管理してあげていると思っている妻は夫が文句ばかり口にすることを不満に思っていた。ある日、夫が「弁当忘れただろ」と言って職場までやって来る。それは妻が夫用に用意した中身がスカスカの弁当だった。夫はみんなの前でお弁当を開けて…。【妻side STORY】夫のお弁当は確かに量が少ないかもしれませんが、家計を管理している私なりに節約して作ってあげたお弁当なんです。それをあんな風にみんなに晒