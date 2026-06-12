栃木県那須町長選で落選した新人の異議申し立てを受け、調査を行う県選管関係者＝5月、栃木県庁栃木県選挙管理委員会は12日、1票差で決着した3月の那須町長選を巡る調査結果を発表し、現職平山幸宏氏（64）の当選を無効と裁決した。候補者2人の名前を混同していた票の一部を有効票と認定し、他の票についても判断を見直した結果、落選した新人の元町議小山田典之氏（65）が、平山氏を2票上回った。公選法に基づき小山田氏が審