aillyが、2026年8月21日(金)にライブイベント＜コトダマ“其の一”＞を開催することを発表した。本公演は”ライブ(音楽)✕落語✕トークの融合”をテーマに、aillyが愛してやまない”音楽“、”落語“、そして彼女が紡ぐ”言葉“の魅力を詰め込んだイベント。 当日はライブパフォーマンスに加え、各公演のゲストとして落語家の蝶花楼桃花と柳亭小痴楽が出演する。両名による落語披露のほか、ailly本人も一席を披露予