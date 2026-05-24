食材を無駄なく使いきり、節約にもつながる工夫を紹介します。教えてくれたのは、料理研究家・ダイエットカウンセラーのおにゃさん。買い物は週1回、食材を余らせずに使いきることで、家計の節約につなげているそうです。具体的なコツを伺いました。「あるものでなんとかする」で買い物の無駄が減った「特売だから」「あったら便利かも」。そう思って買いたした食材が、冷蔵庫の奥で傷んでいた経験はありませんか？【写真】長ネギ