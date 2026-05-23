水郷日田に初夏の訪れを告げる恒例の川開き観光祭がきょうから始まり名物の水上イベントなどでにぎわいをみせました。 日田川開き観光祭は三隈川のアユ漁解禁に伴い毎年開催されていて今年で79回目を迎えます。初日のきょうは水神祭が行われシーズンの無事を祈願しました。 まつりの名物は「ハンギリ源平合戦」。直径80センチのハンギリと呼ばれる桶に乗り、スポンジの棒で相手の頭の玉をたたき落とします。大会には12チ&#