【モデルプレス＝2026/05/23】WayV（ウェイブイ）のテン（TEN）が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。【写真】韓国人気アーティスト、圧巻オーラ放つスタイリング◆テン、オレンジカーペット登場本アワードで授賞式プレゼンターを務めるテン。オレンジカーペットには、ウェットヘア＆ネイビースーツの洗練されたスタイリングで登場し視線を集めた。テンはK−POP界屈指の