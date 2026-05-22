3月から5月頃に出回る春キャベツは、葉はやわらかく、みずみずしいのが特徴。今回は、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、春キャベツを使った副菜「キャベツの浅漬け」「キャベツと桜エビのナムル」のレシピを紹介していただきます。忙しい日も手間なくつくれて、常備菜にもおすすめです。「春キャベツ」をおいしく食べるコツ春キャベツは色がきれいで、歯ごたえが軽やか。葉野菜特有の青味もさわや