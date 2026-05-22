一部改良モデルは2か月〜3か月で納車可能2026年3月26日、スバルは「サンバートラック」の一部改良を行い、発売をしました。販売店に届いているユーザーからの反響について、スバルディーラーに問い合わせてみました。スバル「サンバー」がデビューしたのは、1961年2月のことです。「東京オリンピック」が開催される3年前、昭和36年でした。【画像】装備充実で進化！ これがスバル新軽トラ「サンバートラック」です！ 画像