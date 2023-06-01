【Amazonセール：ペンタブレット】 開催期間：5月22日～6月3日23時45分 Artist 13セカンド 【拡大画像へ】 Amazonで、UGEEやXPPENの液晶ペンタブレット（液タブ）やペンタブレット（板タブ）がセールの対象となっている。開催期間は5月22日から6月3日23時45分まで。 対象となっているのは、UGEEのペンタブレットや15.4インチ液タブ、XPPENの「Artist 13セカンド」、