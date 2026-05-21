5回1死満塁で打席にはタティスJr.…初球スイーパーで併殺【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回3安打無失点の好投で、4勝目の権利を持って降板した。5回には1死満塁のピンチを招いたが、1球で窮地を脱した。その直前、“相棒”ベッツが力強いメッセージを送る場面があった。大谷は3回までパーフェ