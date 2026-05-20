MBSドラマ特区枠にて2026年6月18日（木）より放送が開始される新ドラマ『エミリとマリア』の追加キャストが解禁された 。松本まりかと高橋メアリージュンのW主演で話題を呼んでいる本作に、新たに伊藤万理華の出演が決定。世代のギャップを突きつける重要キャラクター「さくら」本作は、演劇界の最先端を走る劇作家・演出家の根本宗子が、初めてオリジナル連続ドラマの監督を務める作品。伊藤万理華が演じるのは、エミリ（松本まり