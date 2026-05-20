East Of Eden・湊あかねが、ソロとしての1stデジタルシングル「Lookin’ for」を本日リリースした。本楽曲は、2026年3月に開催された＜湊あかね BIRTHDAY TALK LIVE＞にて終演後にファンへの逆誕生日プレゼントとしてサプライズで公開されたもの。今まで歩んできた道の努力も、叶わなかった夢も全てを抱きしめて今を踏み出せば、きっと必ず笑顔で今日を過ごせるのではないか。湊あかね本人、そして今何かを踏み出して頑張ろうとし