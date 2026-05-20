横浜F・マリノスは20日、昨年7月に行われた横浜ダービーでの事象に関するすべての対応が完了したことを報告した。横浜FMは昨年7月5日に行われた2025明治安田J1リーグ第23節横浜FC戦において、一部サポーターによる禁止行為を確認。発煙等・花火の使用、覆面等で顔を隠す行為、横浜FCサポーターへの挑発行為、警備スタッフの指示に従わない行為などがあったと明かした上で、当該行為に対する処分として合計72名を無期限入場禁止