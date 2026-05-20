2027年度の「大鳴門橋自転車道」完成に向け、鳴門市の経済や観光の関係者らが5月20日、兵庫側との対等な運営体制構築などを求める要望書を後藤田知事に手渡しました。要望書を提出したのは、鳴門市の経済や観光の関係者らで作る協議会です。20日に県庁で、協議会を代表して鳴門商工会議所の富田純弘会頭が、後藤田知事に要望書を手渡しました。要望書では、大鳴門橋自転車道は経済に大きな影響を及ぼす観光インフラであるとして、