日曜劇場「GIFT」に出演中の有村架純が5月3日放送の「日曜日の初耳学」に登場し、林修を聞き手に、自身のキャリアや大切にしている思いについて語った。「自分のことをテレビで話すことがあまり多くない」という有村が明かした“下積み時代”のエピソードに、視聴者からも反響が続々。経験を学びに変えて前進する姿勢に、感嘆の声が上がった。■「あまちゃん」春子役で感じた"役との共通点" 17歳でデビューし、これまで出演作は80