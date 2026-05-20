2026年11月8日（日）の開催が発表された大型スペシャルイベント『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION IIのイベント描きおろしビジュアルが公開。公演・チケット情報も公開された。＞＞＞イベントビジュアルや出演キャストをチェック！（写真10点）集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス17巻までのシリーズ累計発行部数が4200