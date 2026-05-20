今日20日は、九州から北海道にかけて気圧が低下するでしょう。鹿児島や福岡、名古屋、東京、金沢、仙台、釧路で影響度「中」、広島や高知、大阪で影響度「大」となりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今日20日は広く気圧が低下今日20日は、九州から北海道にかけて気圧が低下するでしょう。鹿児島や福岡、名古屋、東京、金沢、仙台、釧路で影響度「中」、広島