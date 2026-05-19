サッポロビールより、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」が、7月7日（火）に全国で数量限定発売される。＞＞＞矢沢あいのデザイン缶をチェック！（写真4点）兵庫県出身の矢沢あい。1985年のデビュー以来、『天使なんかじゃない』『ご近所物語』『Paradise Kiss』『NANA』などの人気作品を多数発表。特に『NANA』は社会現象にもなり、2002年には小学館漫画賞を受賞した。ヱビスビールは「さぁ、いい顔でいきましょう。」