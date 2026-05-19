見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第6話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS：SUEとのコラボキャラIC：CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。さらにテーマカフェ「CANDY CARIES CAFE」が期間限定でオープンする。『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メ