5月19日発表 ベルファインは公式Xにて、「タイムボカンシリーズ おだてブタ プラスチックモデルキット」、「サンダーバード サンダーバード5号 記念モデル」など、複数の商品の出荷を報告した。各商品は以下の通り。詳細はベルファインのXにて確認して欲しい。 「サンダーバード サンダーバード5号 記念モデル」価格は17,600円 「タイムボカンシリ&