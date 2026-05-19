【アニメイト：ガンプラ】 5月19日 販売再開 アニメイトにて、ガンプラ「HGUC AGX-04 ガーベラ・テトラ」などが販売再開している。 今回アニメイトの公式通販サイト「アニメイト オンライン」にてガンプラ商品が販売再開しており、5月19日11時ごろの時点で「HGUC AGX-04 ガーベラ・テトラ」と「HGUC ガンダムGP02A サイサリス」、「HG ガンダムキュリオス」、「HG ガンダムアスト