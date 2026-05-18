スーフー氏が公開した「超イケてるショウ」ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）からの敵地エンゼルスとの3連戦で、13打数6安打の打率.462、7打点、OPS1.332と復活を印象付ける猛打を発揮した。古巣との思い出深い試合で、ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が捉えた1枚の写真が話題を呼んでいる。大谷とも親しい仲で知られるスーフー氏は17日（同18日）、自身のインスタグラムにて「超イケてるシ