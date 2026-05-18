AIR TWOKYOより、「ウルトラマンシリーズ」第2弾グッズコレクションが先行予約受け付け中だ。＞＞＞AIR TWOKYOのウルトラマンシリーズコレクションをチェック！（写真26点）独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』より「ウルトラマンシリーズ」第2弾グッズが登場。AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す