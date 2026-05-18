県内には、まだまだ私たちの知らない隠れた名所がたくさんあります。今回、私は徳島市飯谷町を訪ねてきました。こんな良いところを、今まで知らなかったんだと思いました。ご覧ください。 徳島市の南部に位置する飯谷町は、山に囲まれ中心を勝浦川が流れる、のどかな農村地帯です。今回、案内してくれる人との待ち合わせ場所は、2019年に閉校となった飯谷小学校。 （森本アナウンサー）「きょうは日差しが強いので