5回に一塁激走で併殺を阻止、バルガスの同点打につなげた【MLB】Wソックス 9ー8 カブス（日本時間18日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた全力疾走に、地元の解説陣や球団OBから称賛の嵐が巻き起こっている。17日（日本時間18日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場した村上は、9回に二塁打を放ち3試合連続安打をマーク。チームは延長10回逆転サヨナラ勝ちを飾ったが、現地メディアがこぞって