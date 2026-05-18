『キラピチ6月号』の別冊付録は「ちいかわ おでかけトートバッグ」。さらに豪華なホログラムシールもたくさん！本誌は小学生向けのファッション情報や人気キャラクターの連載などが満載だ。＞＞＞トートバッグやホログラムシールをチェック！（写真6点）5月15日発売の『キラピチ6月号』の別冊付録は、「ちいかわ おでかけトートバッグ」。さらにとじ込み付録には、ちいかわ・すみっコぐらし・シナモロール・もちもちぱんだなどの